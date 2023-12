Giornata mondiale contro l’AIDS: non abbassiamo la guardia

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, in Italia nel 2022 le nuove diagnosi di Hiv (1.888) e Aids (403) hanno subìto una riduzione evidente rispetto al biennio 2018-2020 ma sono in aumento negli anni post Covid-19. Nonostante i dati sulle nuove infezioni da Hiv pongano l’Italia al di sotto della media osservata fra i Paesi dell’Europa occidentale e dell’Unione europea (5,1 ogni 100mila residenti), colpisce il dato della Regione Campania, in cui l’incidenza di nuove diagnosi supera quella della media nazionale (3,9 a 3,2). Risultano in aumento le cosiddette “late presenters” ovvero le diagnosi tardive di persone che, non sentendosi a rischio, si testano quando la malattia ha già manifestato alcuni sintomi. Per questo oggi, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, tutte le piazze italiane vedranno numerose iniziative (fra cui quelle di Croce Rossa Italiana) per sensibilizzare la popolazione e invitarla a effettuare test gratuiti.