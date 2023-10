Mamme sempre più anziane

I dati emersi dal “Rapporto sull’evento nascita in Italia” mostrano l’aumento dell’età media delle donne al primo figlio e il crollo di due falsi miti

Negli ultimi dieci anni abbiamo visto sfilare otto governi, due papi, due Mondiali di calcio senza l’Italia, una pandemia e una guerra ai confini dell’Europa. Figuriamoci se poteva restare uguale a sé stesso il quadro della natalità, in un’epoca in cui una decade vale ormai quasi una generazione dei nostri nonni. Dice il Ministero della Salute – nel suo “Rapporto sull’evento nascita in Italia” appena pubblicato – che alcune cose sono peggiorate.

A cominciare dalle nuove nascite (oltre mezzo milione nel 2012, poco più di 390mila nel 2022) per proseguire con l’età media delle donne al primo figlio: dieci anni fa era di 31,5 anni, nel 2022 è salita a 32,2 anni. Crollano due falsi miti: anche le madri straniere presenti nel nostro Paese – che coprono il 20% del totale dei parti – diventano madri in età più avanzata (29,2 anni contro i 27,7 di dieci anni fa). E la maggioranza relativa delle donne al primo figlio ha una scolarità medio-alta, con il 34,8% che ha anche una laurea in tasca.

Capitolo buone notizie: in omaggio alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità diminuiscono i parti cesarei (-5%). Il 90% delle nascite registrate nel 2022 è avvenuto in strutture pubbliche e poco meno di due terzi dei bambini ha visto la luce in ospedali da più di mille parti l’anno, più adatti a gestire eventuali complicazioni.

In discesa anche i nati morti (2,40 ogni mille nati), soprattutto per merito dell’aumento delle visite di controllo durante la gestazione.

Di Federico Bulsara