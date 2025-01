Sanità, la sospensiva sospesa

Non è che il sistema sanitario goda di gran salute, non tanto per le prestazioni mediche (che restano di buona qualità) ma per l’organizzazione e le procedure. E su quelle si è superato il surreale nell’interazione fra un decreto che fissa nuovi servizi e tariffe, la sospensiva decisa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e l’immediata sospensiva della sospensiva. Una follia nelle ore di Capodanno. Capire cosa è successo aiuta a capire la macchina che dovrebbe presiedere alla nostra salute.

Si tratta di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia, che fissa sia le nuove tariffe sia i nuovi esami e servizi, puntando a fissare quei Lea (Livelli essenziali di assistenza) che si aspettano da lustri e la cui mancanza genera gli squilibri territoriali. Le associazioni dei laboratori di analisi fanno ricorso al Tar, lamentando: a. assenza di base giuridica; b. mancata consultazione; c. tariffe inadeguate. Il nocciolo sono le tariffe. Il Tar sospende il decreto il 30 dicembre, fissando al 28 gennaio l’udienza di merito.

L’intero sistema va in tilt. Perché? Non si può lavorare con le vecchie tariffe e i vecchi servizi? No, in quanto il decreto non si limitava ad aggiungere i codici delle nuove prestazioni, ma li cambiava tutti. I sistemi informatici dei laboratori si erano adeguati, ma non potevano tornare ai vecchi nella notte del 30. Così il 31 il Tar s’è rimangiato la decisione, sospendendo la sospensione. Roba da matti.