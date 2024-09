Spopolano le merende fit a base proteica

Nei banco frigo, tra gli scaffali, sono comparse una serie di alternative arricchite con proteine. Una strategia per ritrovare la forma ora che è settembre a patto però di fare anche dell’esercizio fisico

Con l’arrivo di settembre, si assiste a un rinnovato interesse per la cura della forma fisica, un’esigenza che spesso si accompagna al desiderio di depurarsi dagli eccessi estivi, e per farlo, la scelta di snack salutari e proteici rappresenta un alleato prezioso in questo percorso di rinnovamento.

Negli ultimi anni, il consumo di alimenti ricchi di proteine ha guadagnato popolarità, non solo tra coloro che praticano regolarmente attività sportiva, ma anche tra chi, semplicemente, desidera adottare uno stile di vita più sano e consapevole. In tale contesto, è importante prediligere merende naturali e facilmente preparabili in casa, che possano offrire un apporto proteico adeguato senza rinunciare al gusto e alla semplicità.

Snack a base di yogurt greco

Lo yogurt, apprezzato per il suo alto contenuto proteico, è una base versatile per numerose merende salutari che soddisfano il palato senza compromettere la linea. In particolare, però, è lo yogurt colato (o greco) ad offrire una concentrazione proteica ancora maggiore rispetto alla versione classica, grazie al suo minor contenuto di parti liquide.

Per preparare una merenda a base di questo latticino la prima cosa da fare è scegliere quale tipo di yogurt greco utilizzare, dato che nei maggiori supermercati è disponibile in diversi gusti e concentrazione di grassi. Combinando nutrienti essenziali e sapori diversi, infatti, si potrà ottenere un sostegno nutrizionale ideale sia per chi pratica sport sia per chi cerca un’opzione leggera e saziante a metà mattino o nel pomeriggio.

Una delle preparazioni più semplici consiste nell’abbinare questo yogurt a una manciata di frutta fresca, come mirtilli o lamponi, che arricchiscono il profilo vitaminico e aggiungono una piacevole dolcezza naturale. In alternativa, è possibile arricchirlo anche con frutta secca, come noci o mandorle, e un filo di miele, per un apporto calorico più sostenuto e una carica di energia prolungata.

Un’altra idea più elaborata è quella di creare un parfait alternando strati di yogurt greco, fiocchi d’avena e frutta disidratata, così da ottenere una merenda completa e bilanciata che soddisfa anche la vista.

Snack a base di uova o albumi

Le uova, considerate un vero e proprio superfood grazie alla loro ricchezza proteica, offrono numerose possibilità per preparare snack sostanziosi e pratici, adatti a chi cerca di integrare proteine di alta qualità nella propria dieta. Le omelette di albumi, leggere e veloci da preparare, rappresentano un’opzione ideale per uno spuntino post-allenamento o per una pausa nutriente durante la giornata.

Si possono arricchire con verdure di stagione, come spinaci o zucchine, aggiungendo magari un tocco di spezie per esaltare il sapore senza appesantire. Un’altra alternativa consiste nelle uova sode, pratiche da portare con sé, che, abbinate a qualche fetta di avocado, offrono un equilibrato mix di proteine e grassi sani, perfetto per mantenere il senso di sazietà fino al pasto successivo.

Infine, per chi desidera una preparazione più elaborata, i muffin di albumi, arricchiti con ortaggi e cotti al forno, rappresentano una soluzione sfiziosa e nutriente, adatta anche a chi segue una dieta ipocalorica.

Alternative vegane a base di frutta secca

Per chi predilige invece un’alimentazione vegana, la frutta secca rappresenta un’ottima fonte di proteine e grassi buoni, ideali per creare snack energetici e salutari. Le noci, le mandorle e gli anacardi, in particolare, si prestano a essere combinati con frutta fresca o essiccata, come datteri o fichi, per creare spuntini gustosi e naturalmente dolci.

Un esempio potrebbe essere la preparazione di barrette fatte in casa, ad esempio, mescolando frutta secca tritata con semi di chia, avena e un legante naturale come il burro di mandorle, poi compattando il tutto in una teglia e lasciando solidificare in frigorifero. Queste barrette, pratiche e nutrienti, offrono un apporto proteico significativo e sono perfette per essere consumate in qualsiasi momento della giornata.