You Well, la polizza sanitaria di MetLife per i malati gravi

In tempi di caro vita l’incertezza e l’ansia verso il futuro sono sentimenti diffusi. A preoccupare gli italiani è soprattutto la salute e l’eventuale impossibilità di far fronte a costose spese mediche. Le lunghe liste d’attesa nel pubblico costringono infatti molte persone a dover ricorrere a costose visite private. Per questo negli ultimi anni è cresciuta la domanda di assicurazioni in campo sanitario. Complesso è trovare delle polizze che garantiscano una copertura anche in caso di malattie gravi e invalidanti come il tumore, il Parkinson o la SLA. Tra queste merita una menzione il prodotto You Well, la nuova polizza per tutelare chi si trova nella necessità di gestire patologie particolarmente importanti, distribuita esclusivamente da circa 1.800 intermediari (broker, agenti e subagenti) che collaborano con la compagni di assicurazione MetLife.

You Well è una soluzione assicurativa per supportare i clienti in momenti particolarmente difficili, come quelli relativi all’insorgenza di malattie gravi, che possa essere sottoscritta singolarmente o per completare la protezione di polizze temporanee caso morte, infortuni e sanitarie già stipulate. Le malattie gravi sono una delle maggiori fonti di preoccupazione per una famiglia su tre (32,5%). Più di una su due (63,3%) cita il cancro come timore più diffuso; seguono l’ictus con il 10,9%, l’infarto con il 10,7% e la sclerosi multipla con il 10,1%. L’attenzione massima si registra per gli individui tra i 25 e 40 anni d’età, con istruzione e reddito sopra la media. Questi sono i risultati di una ricerca commissionata da MetLife e condotta su un campione di 1.029 responsabili delle scelte finanziarie di un nucleo familiare.

L’indagine ha evidenziato che gli italiani temono di non riuscire a fare fronte all’impatto economico di una patologia grave. Il 32,7% degli intervistati ha paura di pesare sui propri cari, non solo fisicamente, ma soprattutto finanziariamente. Anche la perdita dell’autonomia nella gestione della vita quotidiana rappresenta un forte timore, così come l’incapacità di affrontare le spese per l’assistenza, con rispettivamente il 20,7% e il 17,2% delle risposte.

“In un contesto come quello attuale in cui assistiamo ai progressi della medicina, all’aumento delle diagnosi di malattie gravi e, nel contempo, ad un welfare che fa fatica a coprire tutte le esigenze della popolazione – ha dichiarato Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife Italia – abbiamo deciso di sviluppare una soluzione in grado di supportare i nostri clienti nei momenti di particolare difficoltà, facilitando, grazie all’aiuto economico offerto dalla nostra polizza assicurativa, non solo l’accesso alle cure, ma anche la copertura delle spese da sostenere quando si ha a che fare con una malattia grave. Siamo convinti che l’assicurazione possa offrire un contributo fondamentale alla lotta alle malattie più temute e diffuse, dando a chi si assicura la consapevolezza di aver fatto il possibile per tutelarsi da queste patologie e garantendo alle persone che dovessero trovarsi ad affrontarle il sostegno necessario”.