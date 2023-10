100 anni di Disney, esce oggi “Once Upon a Studio”

Si suol dire che ogni compleanno è importante, ma è pur vero che alcuni hanno un qualcosa di speciale rispetto agli altri soprattuto se segnano traguardi importanti. Oggi Disney compie la bellezza di 100 anni ed è indubbio che questo traguardo faccia parte proprio della seconda schiera.

Un secolo di sogni, racconti e personaggi scaturiti da quel germoglio sbocciato per la prima volta dalla mente geniale di Walt e da quel topino che è via via diventato il simbolo di un impero.

Per celebrare questa incredibile storia sono molte le iniziative che si stanno susseguendo da qualche settimana a questa parte, ma è impossibile non nominare il nuovo cortometraggio originale Walt Disney Animation “Once Upon A Studio” disponibile da oggi in esclusiva su Disney +. Un’occasione per rivedere una mare di amatissimi in una divertente ed emozionante reunion, per realizzare una spettacolare foto di gruppo in occasione del 100° anniversario. Con 543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, Once Upon a Studio accoglie eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni –in un nuovo stile che unisce animazione tradizionale e computer grafica –per celebrare 10 decenni di storytelling, talento e successi tecnologi.

di Federico Arduini