Emma, venerdì esce il nuovo singolo “Femme Fatale”

Annunciato su TikTok da Mattia Stanga, il nuovo singolo di Emma “Femme Fatale” promette di far ballare

Esce venerdì 3 maggio su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo di Emma “Femme Fatale”. Un brano che promette di far ballare tutti, come annunciato questa mattina sui social dal TikToker Mattia Stanga, che ha anticipato con un divertente clip il lancio del singolo. Con ritmi serrati e ipnotici e un ritornello che invita a scatenarsi sulla pista da ballo, “Femme Fatale” si integra perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando quella versatilità che vi avevamo raccontato anche in occasione dell’uscita dell’ultimo disco di inediti “Souvenir”

“Femme Fatale” arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo” (disco di platino), primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino) che mantiene attualmente una posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane – #14 la scorsa settimana, addirittura in crescita rispetto alla settimana precedente (#15) e a distanza di 3 mesi dall’uscita.

Emma quest’estate tornerà live nei principali festival italiani e a novembre nei palasport di Milano, Roma e Bari, con uno show esclusivo.

Di seguito tutte le date del tour estivo:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – PARMA – Parco Ducale

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA (CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Queste le date previste nei palasport:

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

di Federico Arduini