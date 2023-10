Cerchi chiusi e Souvenir, parla Emma Marrone

Anche se la voce di Emma resta inconfondibile così come la sua cifra stilistica, la si ascolterà in sfumature meno indagate in passato su sonorità diverse, figlie di una ricerca ben precisa portata avanti nel tempo: «Volevo capire il cambiamento che era in atto nella musica, non volevo cambiare soltanto per seguire una moda a tutti i costi. Sono per lo studio dei cambiamenti. Ho capito cosa stava arrivando dall’estero e ciò che poteva essere adattabile al mio modo di fare musica». Fra le canzoni più belle spicca indubbiamente la toccante “Intervallo”, scritta poco dopo la scomparsa del padre e a lui dedicata. Un brano nato in modo «molto intenso. Fortunatamente avevo al mio fianco nella scrittura Federica Abbate e Franco 126, che ringrazierò per sempre perché mi hanno aiutato a tirar fuori questo appunto sincero e onesto su quanto ho vissuto. È il racconto del viaggio che ho dovuto affrontare per andare da mio padre: quando lui se n’è andato io ero a Roma. Un rimpianto che mi ha messo seriamente in crisi. “Intervallo” è anche un modo più dolce di pensare la morte degli altri: non vanno via, semplicemente abbiamo intervalli diversi».