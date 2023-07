65° Festival di Castrocaro, annunciati i finalisti

Dopo lo stop dello scorso anno, torna l’appuntamento con il festival di Castrocaro, quest’anno giunto alla sua 65° edizione. Un evento importante nel panorama musicale nostrano che fin dalle prime edizioni ha saputo tramutarsi in un punto di riferimento per gli artisti emergenti. Tra i nomi più celebri dei vincitori delle scorse edizioni impossibile non citare Zucchero, Alice e Michele Zarrillo ma anche tra i soli partecipanti non sono mancati nomi che poi hanno saputo ritagliarsi uno spazio – in alcuni casi molto di più – nella musica italiana: tra i tanti, Iva Zanicchi, Fiorella Mannoia e Loretta Goggi.

I dieci finalisti di quest’anno sono stati selezionati da una giura presieduta dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio presso la sede di ISOLA DEGLI ARTISTI ad Aprilia e dal Patron e Produttore Esecutivo del Festival Carlo Avarello insieme dall’autore e Salvatore Mineo (autore tra gli altri di Elodie, Emma, Ornella Vanoni e dello straordinario brano di Fiorella Mannoia “Che sia benedetta”), scegliendo tra i 58 che avevano passato le Audizioni dal vivo tenutesi il 7-8 e 9 luglio e il 14-15 e 16 luglio a Castrocaro Terme e Terra di Sole

Ecco i nomi dei 10 finalisti:

Bosco (Alberto Boschiero, cantautore, 25 anni, Venezia), Chiara Bruno (cantautrice, 26 anni, Palermo), Tobia Lanaro (cantautore, 23 anni, Vicenza), i Frenèsya (Flavia e Federico Marra, cantautori, 22 e 28 anni, Roma), Kaotika (Pietro Peloso, cantautore, 22 anni, Foggia), Djomi(Domenico Pini, cantautore, 21 anni, Ravenna), Sara Russo (interprete, 24 anni, Bacoli-Napoli),Virginia Toniato (cantautrice, 24 anni, Padova), Nicole Vioto (interprete, 19 anni, Venezia), i Senza Volto (band formata da Nicola Colomboni, cantante, 26 anni, Nicolae Giuliani, batterista, 25 anni, Nicola Ragnetti, bassista, 31 anni, Tommaso Golaschi, chitarra e seconda voce, 28 anni, Foggia).

“Abbiamo terminato ieri la fase delle selezioni, nella quale abbiamo opzionato i dieci finalisti. Quest’anno puntiamo su un modello più contemporaneo. Abbiamo notato che negli ultimi quindici anni gli artisti usciti dal nostro Festival non riuscivano ad emergere come invece accadeva in passato” ha ammesso Avarello durante la conferenza stampa di presentazione, aggiungendo come “oltre a collaborare con dei media partner che affiancheranno l’evento, abbiamo scelto di coinvolgere alcuni degli influencer tra i più seguiti in Italia che accompagneranno in qualità di tutor i finalisti in gara due settimane prima del 22 settembre, per far conoscere questi talenti anche dalla fetta sempre più importante del pubblico del mondo digitale“.

«Per il grande pubblico è stata una strada collegata al Festival di Sanremo, una sorta di anticamera. Io l’ho sempre visto come un’ulteriore possibilità di incontro tra gli artisti – ha spiegato il Maestro Vessicchio – Molte volte mi è capitato di parlare con degli artisti affermati e scoprire che avevano partecipato a Castrocaro.

A condurre la finale ci sarà il rapper Clementino.

