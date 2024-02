Addio a Carl Weathers, Apollo Creed nella saga di ‘Rocky’

Tra gli altri suoi film anche “Predator” con Arnold Schwarzenegger e la serie “The Mandalorian”

L’attore statunitense Carl Weathers, l’ex giocatore di football che ha lasciato il segno a Hollywood interpretando il pugile Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky con Sylvester Stallone, è morto giovedì 1 febbraio nel sonno nella sua casa di Los Angeles. Tra gli altri suoi film anche “Predator” con Arnold Schwarzenegger e la serie “The Mandalorian”.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo manager Matt Luber con un comunicato. “Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria – ha scritto Luber – Attraverso i suoi contributi al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e da più generazioni. Era un fratello, un padre, un nonno, un partner e un amico molto amato”.

Weathers stava vivendo una rinascita a fine carriera e si era creato una nuova generazione di fan grazie al suo lavoro nella serie “The Mandalorian”: ha interpretato Greef Karga, un cacciatore di taglie trasformato in funzionario governativo che è uno degli alleati del protagonista. È un ruolo che lo ha spinto a entrare nel fandom di “Star Wars”, facendogli fare la fila per gli autografi e le foto a convention come la Star Wars Celebration di Londra.