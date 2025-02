Addio all’attrice Michelle Trachtenberg

È morta all’età di 39 anni l’attrice Michelle Trachtenberg, nota per diversi film e serie tv tra cui “Gossip Girl” e “Buffy l’ammazzavampiri”. Trachtenberg è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Manhattan. Secondo le prime ricostruzioni, a ritrovarla sarebbe stata la madre. Era “incosciente e priva di sensi” ha poi dichiarato la polizia. Ancora ignote le cause del decesso.

I fan, in particolare nell’ultimo periodo, erano molto preoccupati per via di alcune foto pubblicate dall’attrice statunitense sui suoi social: Trachtenberg appariva infatti molto dimagrita. E alcune persone si erano anche domandate se facesse (ab)uso di sostanze. A queste voci aveva però poi risposto la stessa Michelle. Trachtenberg aveva dichiarato di essere “felice e in salute”. E ancora: “Avete perso il calendario? Non ho 14 anni, ne ho 38. Quanto sono tristi questi commenti” aveva scritto l’attrice.

Secondo quanto riferito dal New York Post, Michelle Trachtenberg si era da poco sottoposta a un trapianto di fegato.

Michelle Trachtenberg ha cominciato a recitare sin da bambina. Già all’età di 3 anni è apparsa in alcuni spot pubblicitari. Poi, sempre giovanissima, è stata ingaggiata nel cast della serie della sitcom televisiva “The Adventures of Pete & Pete” di Will McRobb e Chris Viscardi per Nickelodeon. A 10 anni Michelle ha poi avuto il primo ruolo cinematografico in “Harriet the Spy”. L’attrice ha recitato in quest’occasione la celebre parte di un aspirante agente segreto, al fianco della protagonista Rosie O’Donnell.

Poi Michelle ha impersonato il celebre personaggio Dawn Summers nel dramma per teenager “Buffy l’Ammazzavampiri”. Ha interpretato la sorella minore di Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar).

Il ruolo però per cui Michelle Trachtenberg rimane in assoluto più ricordata è con l’interpretazione della “cattiva” Georgia Sparks in “Gossip Girl”. Dove Trachtenberg è in perenne conflitto con Serena Van Der Woodsen (l’attrice Blake Lively) e Blair Waldorf (interpretata da Leighton Meester).

di Filippo Messina