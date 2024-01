Al via la nuova stagione Little Big Italy con Francesco Panella, il programma tv in onda su Nove che gira il mondo alla scoperta dei migliori ristoranti italiani

E’ tutto pronto per la nuova stagione di Little Big Italy: da lunedì 15 gennaio, alle 21.15 su Nove, ripartirà il viaggio di Francesco Panella alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero in grado di offrire gli autentici sapori di casa nostra. «Aspettatevi tante emozioni, tanta empatia da parte dei partecipanti, ma non mancheranno i momenti divertenti. Saranno cinque puntate molto belle e ben strutturate», ci racconta il deus ex machina dello show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Le puntate autunnali di Little Big Italy sono state le più viste di sempre con una media di 500 mila spettatori e il 2,7 per cento, Panella ha le idee chiare sulla chiave del successo: «Abbiamo cercato di trovare un linguaggio televisivo diverso, dove non c’è nulla di preparato. Viene tutto fatto al momento. Probabilmente il pubblico percepisce questa struttura di verità»

Little Big Italy ma non solo. Da ristoratore è sempre pronto a raccogliere nuove sfide e l’ultima scommessa è “Quintalino”, il fast quality food aperto a Milano, in via Terraggio 9 insieme a atCarmen della famiglia De Rosa e Alessandro Cattelan: «Ho notato che tantissimi giovani, a partire dai miei figli, amano gli hamburger e anche io ne sono super ghiotto. Ero alla ricerca di un prodotto che potesse avere dei valori ben definiti: la qualità e un prezzo contenuto. Con un gruppo di amici e con un percorso di scouting, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo: abbiamo contattato Dario Cecchini, un grande macellaio e un grande amico, e abbiamo realizzato questo progetto».

Sempre più giovani stanno scommettendo nel settore della ristorazione e Panella rappresenta un punto di riferimento per tutti loro. «Ai giovani consiglio di dare importanza alla struttura e poi di pensare al resto: bisogna avere una buona base, dal commercialista ai contratti da firmare», evidenzia il volto de “L’antica pesa”: «Bisogna fare le cose in maniera professionale, perché il problema salta fuori sempre: se parti ben organizzato, puoi dedicarti anima e corpo alla cucina».