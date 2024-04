Angelina Mango annuncia il primo album di inediti “poké melodrama”

Dopo giorni di anticipazioni e spoiler, ieri sera davanti ad un Fabrique di Milano completamente sold out per il suo concerto “Pare una pazzia”, Angelina Mango ha sorpreso tutti annunciando l’uscita del suo nuovo album “poké melodrama”. Prima di partire per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, con il brano “La noia”, ecco dunque la sorpresa più attesa per i suoi fan.



Angelina ieri durante il live ha anche anticipato due inediti che faranno parte del nuovo disco, in uscita il 31 maggio. L’album – già in pre-order (https://angelinamango.lnk.to/pokemelodrama) – sarà disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato CD anche nella versione autografata.

Con sette dischi di platino, due dischi d’oro e più di 360 milioni di stream audio e video, Angelina ha iniziato il suo percorso verso Malmö e ha fatto i primi passi nell’universo dell’Eurovision partecipando ai principali pre-party del concorso suscitando entusiasmo e affetto da parte del pubblico europeo durante le sue esibizioni a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam.

ll tour “Angelina Mango nei club 2024” che si terrà in autunno sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia – 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK – 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera – 27 giugno), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto).

A ottobre comincerà “Angelina Mango nei club 2024”.



Di seguito tutte le date del tour

LE DATE – FESTIVAL ESTATE 2024

25 maggio 2024 – SEA STAR FESTIVAL – UMAG (CROAZIA) 14 giugno 2024 – NAMELESS FESTIVAL – COMO

22 giugno 2024 – ISLE OF WIGHT FESTIVAL – ISOLA DI WIGHT (UK)

27 giugno 2024 – CASTLE ON AIR – BELLINZONA (SVIZZERA)

13 luglio 2024 – AMA FESTIVAL – VICENZA

17 luglio 2024 – ALGUER FESTIVAL – ALGHERO

2 agosto 2024 – PICCOLO FESTIVAL – BAGHERIA (PALERMO)

LE DATE – ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT 12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

di Federico Arduini