Attivista di “Ultima Generazione” si siede per terra nella trasmissione “Tagadà” (La7)

L’attivista di Ultima Generazione Tommaso Juhasz oggi, ospite della trasmissione “Tagadà” su La7, “ha deciso di rimanere seduto per terra” rifiutando di sedersi sulla poltrona. La conduttrice Tiziana Panella, che si dice “infastidita dal modo”, spiega di trovare questa azione “scortese nei nostri confronti”.

Juhasz motiva il suo gesto raccontando di come gli attivisti di “Ultima Generazione” vogliano portare scomodità: “Siamo abituati a sederci in strada e a stare in posizioni scomode” spiega l’attivista, che prosegue: “Vi chiedo scusa per il disagio che porto […] oggi sento la necessità di fare un passo in più”.

di Filippo Messina