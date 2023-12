Ultima Generazione colpisce l’albero Gucci a Milano

Nuovo bersaglio per gli attivisti di Ultima Generazione: l’albero Gucci della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato di vernice arancione

Nuovo bersaglio per gli attivisti di Ultima Generazione: l’albero Gucci della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato di vernice arancione

Nuovo bersaglio per gli attivisti di Ultima Generazione: l’albero Gucci della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato di vernice arancione

Nuovo bersaglio per gli attivisti di Ultima Generazione: l’albero Gucci della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato di vernice arancione

Nuovo bersaglio per gli attivisti di Ultima Generazione: l’albero Gucci della Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato di vernice arancione.

Secondo gli attivisti, “i soldi spesi per questo albero potevano essere utilizzati come fondo riparazione per alluvioni” e, alle domande dei presenti sul motivo reale della protesta hanno risposto: “1% dei ricchi del mondo ci stanno condannando a un futuro d’inferno. È un grido d’allarme“.

È opportuno sottolineare come questa volta, a dispetto delle altre incursioni, il pubblico si è diviso fra chi ha contestato l’azione dimostrativa e chi invece l’ha applaudita, probabilmente per le innumerevoli polemiche sorte dopo l’installazione dell’albero Gucci che ha soppiantato lo storico Swarovski e una generale disapprovazione per l’estetica…discutibile.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!