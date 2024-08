Cannes, l’indimenticabile Alain Delon si commuove per la Palma d’oro alla carriera. IL VIDEO

L’indimenticabile Alain Delon si commuove per la Palma d’oro alla carriera ricevuta alla 72esima edizione del Festival di Cannes. In quell’occasione (nel 2019, 83enne) l’icona del cinema francese – e mondiale – ricorda i tanti anni trascorsi sul set.

“E ora so che ciò che è difficile, è andarsene. Perché me ne andrò. Ma non me ne andrò senza dirvelo e senza ringraziarvi” dice il divo francese, il bellissimo e talentuosissimo per antonomasia – visibilmente emozionato – rivolgendosi al pubblico.

“Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”.

di Filippo Messina