CCCP – Fedeli Alla Linea pubblicano un nuovo album, in attesa del tour

L’album live dei CCCP – Fedeli alla Linea, intitolato “Altro Che Nuovo Nuovo” uscirà il 23 febbraio, in concomitanza dei tre concerti della band a Berlino (24, 25 e 26 febbraio, tutto esaurito), anticipando così il tanto atteso ritorno live in Italia previsto per questa estate.

Si tratta delle registrazioni del primo concerto dei CCCP – Fedeli alla Linea a Reggio Emilia, tenutosi il 3 giugno 1983 nella palestra dell’Arci Galileo. Una registrazione per anni considerata persa, ma che è stata fortunosamente ritrovata ed esposta all’interno della mostra ai Chiostri di San Pietro “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024” (visitabile fino al 10 marzo, di cui vi avevamo parlato qui). Questo nastro, grazie alla tecnologia odierna, è stato digitalizzato e rimasterizzato, regalando così agli appassionati la possibilità di vivere quelle atmosfere degli anni ’80, catturando l’essenza stessa della band.

La scaletta del concerto è composta da canzoni che all’epoca non erano ancora state pubblicate. “Altro Che Nuovo Nuovo” include brani inediti come “Oi Oi Oi” e “Onde”. Inoltre, oltre ad alcuni brani da “Ortodossia” e dal secondo EP del 2985, il disco contiene anche una versione inedita del brano “Sexy Soviet”, mai registrata ufficialmente ma spesso eseguita dal vivo dalla band.

di Federico Arduini