CCCP – Fedeli alla linea, le ristampe e la mostra per i 40 anni

Tutto ha avuto inizio il 12 ottobre scorso quando, in occasione dei 40 anni dall’uscita del primo EP “Ortodossia”, è stata inaugurata la mostra “FELICITAZIONI! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024”, promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnanie dal Comune di Reggio Emilia e curata dagli stessi CCCP. Da lì in avanti un vero e proprio fermento si è generato intorno alla band che ha segnato la storia del punk italiano, ed è cresciuto di giorno in giorno, via via che le uscite collegate all’anniversario si susseguivano, dalle ristampe degli LP fino al libro catalogo della mostra che è ora al primo posto delle classifiche dei libri più venduti di genere rock e punk, esaurita la sua prima tiratura di 4000 copie ed è già in ristampa.

La mostra ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, curata dagli stessi CCCP, è una riflessione sulla rilevanza delle loro idee e della loro musica nel contesto attuale. 1800 mq, 28 spazi espositivi, un percorso che comincia con le sagome metalliche dei tre VoPos di Berlino al fianco della via Emilia, in contrasto con la scritta “Felicitazioni!”, che si addentra nel Chiostro Piccolo, passa per ilChiostro Grande e si snoda su due piani con installazioni, opere d’arte inedite, fotografie d’archivio mai pubblicate, supporti audiovisivi, costumi di scena.

Molto più di un rigoroso racconto della loro carriera, dunque, questo circuito multidisciplinare fatto di musica, letteratura, immagini, video, performance e installazioni si configura, nelle sue tante sfaccettature, come una nuova opera d’arte dei CCCP, un progetto a cui la band ha lavorato senza sosta per oltre sei mesi, recuperando testi, ricordi, immagini ed esperienze. La mostra sarà aperta fino all’11 febbraio 2024.

Nella classifica dei vinili più venduti della settimana (diffusa oggi da FIMI / GfK) sono ben 5 i dischi in TOP 10 dei CCCP-Fedeli alla linea! La raccolta “FELICITAZIONI!” (USM/Universal Music) con 18 brani storici della band è entrata al #4 della classifica dei vinili più venduti della settimana e al #14 della classifica di vendita generale.