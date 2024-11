Cecchetto e Max, anche basta

Possiamo umilmente e sommessamente chiedere ai protagonisti di questa faida apertasi sulle ceneri degli anni ‘90 di smetterla?

Grazie al sorprendente e oggettivamente clamoroso successo che la serie sugli 883 (un gran colpo di Sky, in un campo di battaglia sempre più complesso e popolato da tutti i colossi dello streaming mondiale), non c’è giorno senza che i protagonisti di questa piccola epopea italiana non si mandino a quel paese a mezzo stampa.

Lo so, lo so: cosa volete che sia una lite fra Max Pezzali e Claudio Cecchetto, con tutto quello che accade al mondo. Ancora, ma che ti metti a scrivere di questa storia un po’ da portineria, eccetera… e invece no.

Perché a queste conclusioni ci arriviamo tutti, eppure se per una volta fossero proprio i protagonisti di una polemica ormai esplosa a chiuderla lì? A dare il segnale che non è obbligatorio mandarsi a stendere per giorni e giorni? Non ne guadagneremmo, ricordandoci che a litigare son bravi tutti, ma è a far la pace che bisogna esser bravi.

Perché se hai sbagliato lo devi riconoscere e, se hai ragione, devi saper fare un passo verso l’altro. Si può tendere la mano o semplicemente ignorarsi e magari salvare il ricordo di quello che è stato.

Umile suggerimento che riguarda anche mogli, fidanzati di ieri e di oggi, figli, congiunti, fan e ovviamente non solo i protagonisti di questa piccola-grande lite sulle ceneri di un clamoroso successo italiano. Almeno pensateci, almeno provateci.

di Fulvio Giuliani