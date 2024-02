Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati

Chiara Ferragni e Fedez – i Ferragnez – si sono lasciati. Fedez domenica scorsa sarebbe andato via di casa e non sarebbe più tornato

I Ferragnez si sono lasciati. La conferma ufficiale manca ancora ma la notizia è già stata lanciata da Dagospia e dal Corriere della Sera. Fedez domenica scorsa sarebbe andato via di casa e non sarebbe più tornato. E in effetti le sue ultime storie parrebbero ambientate in un luogo diverso dall’appartamento della coppia.

Secondo i rumors alla base della rottura ci sarebbero gli ultimi guai di lei. Ovvero le vicende legate alle inchieste che la vedono indagata per truffa aggravata. In verità di crisi si era già parlato a più riprese nei mesi scorsi ma ora sarebbe arrivata la svolta. Sembra che la coppia dal Sanremo dello scorso anno fosse in crisi, ma che la Ferragni avesse rimandato qualsiasi decisione per via dei problemi di salute di Fedez. Ora invece, a dire basta sarebbe stato proprio lui. Fine di una coppia e di un impero. A meno di ripensamenti, naturalmente.

di Annalisa Grandi