Crepet opinionista multitasking e le vegane insc*pabili

Valanga di polemiche contro Paolo Crepet che ne ha per tutti: da Victoria dei Måneskin, per chi guarda Barbie in Russia fino alle vegane

Giornate di stremanti polemiche in quel di Twitter (pardon X), specie per i vegani, pardon vegane, toccate nel profondo da una boutade di Paolo Crepet, indefesso opinionista multitasking.

Che ne ha per Victoria dei Måneskin gnuda (e le altre): “quando arrivi a mostrarti così è la fine…” dice a Mow. Ne ha per chi guarda ‘Barbie’ in Russia: “dimostrano che Putin non vincerà”, dice a Tagadà (La7). Ne ha per i genitori che fanno gli amici dei figli, nell’ospitata da Cattelan. Insomma, non passa giorno senza una sua tesi relativa a questo o quell’alro.

Quindi da un lato, da uno stralcio di un suo convegno, il commentatore-psichiatra che ironizza sulle donne che scelgono un certo tipo di alimentazione: “Sono diventati tutti vegani, questi sfigati di ventenni… Meno male che sono fuori dai giochi da anni… Inviti una ragazza a cena e questa mangia miglio… Neanche condito con il balsamico, ma con l’aceto di mela… Ma che ci si fa con una così? L’amore? Ma a quella le viene in mente che dopo le vengono le occhiaie, chissà che si inventa. Pazzesco. Moriremo eleganti…”, chiosa alla fine.

Dall’altro il popolo dei social, fomentato dalla pacifica (si fa per dire) Selvaggia Lucarelli, che rilancia la clip incriminata con un commento gelido: “Donne vegane uguale donne ins***abili che inventano cose e mangiano miglio. Che ci fai con una così”. Eccetera.

Tant’è, se provi a scherzare sui vegani, ai tempi del politicamente corretto (sigh) l’accusa è servita sul piatto d’argento. C’è chi scrive, infatti: “Anche a me è sembrata un’uscita piuttosto puerile e superficiale. Sembra una delle tante battute tipiche di Salvini. Peccato. Ho sempre abbastanza stimato Crepet, ma qui mi è proprio caduto”. Chi rincara: “Non capisco il credito che gli si dà. È platealmente disinformato su tutto e parla di tutto. E male. Un esempio scuola di analfabetismo funzionale di parte sostanziosa della popolazione agee”. “Che povertà di spirito… Se servisse a non avere niente a che spartire con Crepet diventerei pure fruttariana”, digita un altro. Non manca chi prova poi a sdrammatizzare ma non senza scoccare una frecciatina: “Non capisco il problema, per caso qualcuna vuol fare cose con Crepet?”.

L’idea è che per smorzare i toni toccherà una battuta anche su chi mangia costolette di maiale. Che poi la principale ragione per cui scorro felice i social (specie TikTok) è che è pieno di conferenze in cui Crepet dice queste cose. L’umorismo ci seppellirà?

di Maria Francesca Troisi