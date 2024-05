Dietro le quinte del Festival di Cannes

“E poi, d’un tratto, ci si accorge che al Festival di Cannes c’è anche il mare”. Federico Fumagalli ci racconta i dietro le quinte del celebre Festival francese, momenti in cui, all’imbrunire, lontano dai riflettori – e dal caos – si tira il fiato in vista delle proiezioni serali.

La croisette, il mare, i grandi hotel, le sale di proiezione ma soprattutto le code e le difficoltà per entrare all’interno di esse prima dell’inizio dei film. In particolare, Fumagalli ci parla della cosiddetta “coda dell’ultimo minuto”, della passione e della felicità di chi ha come principale “preoccupazione” (in questo periodo) il cinema.

Servizio a cura di Federico Fumagalli