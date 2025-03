Dall’incidente di Casal Palocco alle “sfide” con cibo per gatti. Il ritorno dello youtuber Vito Loiacono

Vito Loiacono, ex membro dei “The Borderline”, il collettivo di youtuber che il 14 giugno 2023 ha provocato l’incidente di Casal Palocco (Roma), torna a fare video su YouTube. L’ultima “sfida” social è con il cibo per gatti

Vito Loiacono, ex membro dei “The Borderline”, il collettivo di youtuber che il 14 giugno 2023 ha provocato l’incidente di Casal Palocco (Roma), torna a fare video su YouTube. L’ultima “sfida” social è con il cibo per gatti

Guess who’s back, back again? (Indovinate chi è tornato, di nuovo?). Ci sono certi ritorni che fanno indignare. Ancor di più quando il protagonista è un ragazzo che è stato coinvolto in un gravissimo incidente (causato da un suo amico) per “un gioco” su YouTube e dove un bambino di 5 anni è morto.

Stiamo parlando di Vito Loiacono, ex membro dei “The Borderline”, il collettivo di youtuber che il 14 giugno 2023 ha provocato l’incidente di Casal Palocco (Roma) per una folle sfida social (“Vivere 50 ore in una Lamborghini”) che è costata la vita al piccolo Manuel.

Loiacono – non condannato – torna a fare video su YouTube. Lo fa con un nuovo canale (“Game House”) e un nuovo management (“What the factory”). Soprannominato “Er motosega”, Loiacono sembra non aver imparato la lezione.

L’ultima sfida social con “penitenza estrema” – così la chiama… – consiste nel mangiare cibo per gatti: chi perde deve infatti assaggiare i bocconcini per animali. “Er motosega” è il primo a “gustarsi” questa prelibatezza e ha poi conati di vomito e crampi allo stomaco. Non è l’unico youtuber a fare questo tipo di “sfide” ma dopo quanto di tragico accaduto, ci si sarebbe aspettato perlomeno un minimo di decenza.

In casi dove non possono arrivare le autorità (in assenza quindi di condanne), deve però arrivare il pubblico. Così sta accadendo, visto che i commenti contro Loiacono ci sono e sono tanti, ricordando il piccolo Manuel. Ma tante sono anche le visualizzazioni.

“Er motosega”, dopo Casal Palocco, disse di voler cambiare vita. Il chiaro esempio di credibilità sotto zero.

di Filippo Messina