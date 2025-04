Elodie, il nuovo album “Mi ami mi odi” esce il 2 Maggio

Dopo aver disseminato indizi e piccoli spoiler, Elodie svela ufficialmente “Mi ami mi odi”, il suo nuovo album, in uscita venerdì 2 maggio e già disponibile in pre-order per diversi formati.

Ad anticipare il progetto sarà il singolo inedito omonimo, in uscita venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Nella stessa data, a mezzanotte, arriverà anche il videoclip ufficiale diretto da Attilio Cusani. A un anno e mezzo dal clubtape RED LIGHT, Elodie torna con un album composto da 12 tracce, tra cui la title track, Dimenticarsi alle 7 — presentata alla 75ª edizione del Festival di Sanremo — oltre a Black Nirvana e Feeling, realizzata in collaborazione con Tiziano Ferro.

Il singolo “Mi ami mi odi”, prodotto da Dardust, esplorerà nuovi territori sonori, fondendo elementi pop, elettronici e orchestrali. Un viaggio musicale che conferma ancora una volta la capacità di Elodie di sperimentare.

Per celebrare questo nuovo capitolo, Elodie porterà il suo show negli stadi con Elodie The Stadium Show, due date evento prodotte da Vivo Concerti: l’8 giugno a San Siro (Milano) e il 12 giugno allo Stadio Maradona (Napoli), dove sarà la prima donna a esibirsi su quel palco iconico. Lo spettacolo sarà suddiviso in quattro atti, ognuno rappresentativo di una sfaccettatura della sua personalità artistica. Tra gli ospiti speciali, in uno dei quattro atti, ci sarà la celebre DJ e produttrice internazionale Nina Kraviz.

Oltre ai successi che hanno segnato la sua carriera, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo anche i brani del nuovo album che promette di segnare un nuovo capitolo nella storia musicale di Elodie.