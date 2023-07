Elton John e l’addio alle scene: scusate mi sono sbagliato

Addio? Anche no. È così che i tour di commiato sono diventati peggio delle soap opera, e anche il tira e molla di Elton John rischia di essere poco credibile agli occhi degli stessi fan. Riassumendo i fatti, all’incirca così. Mr. “Crocodile rock” ha “truccato” la sua ultima volta dal vivo con un saluto che è durato ben cinque anni (mettici la pandemia di mezzo). In pratica è arrivato solo l’8 luglio 2023 (Stoccolma), ma è iniziato già nel 2018 (Pennsylvania), per la bellezza di 330 concerti sparsi per il mondo (anche in Italia è passato tre volte). A infiocchettare il tutto il titolo della tournée, avvolto in un velo di malinconia, “Farewell Yellow Brick Road”, eco dei bei tempi, visto che “Goodbye Yellow Brick Road” è considerato (giustamente) il capolavoro della sua carriera.

Nel mezzo ha fatto anche dell’altro, si intende. Nell’ordine: un biopic, “Rocketman”, una biografia, “Me – Elton John”, un nuovo album, “The lockdown sessions”, una hit mondiale come “Cold Heart, in duetto con Dua Lipa, costruita mettendo insieme in un mash-up quattro sue storiche canzoni.

“Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione”, ha detto Sir Elton alla folla prima di cantare. “Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato? Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per gli spettacoli. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi, ragazzi. Siete stati magnifici”.

A parte l’età (76 anni) e i grandi successi ormai alle spalle, il motivo ufficiale di questo passo indietro è la voglia di dedicare più tempo alla famiglia, ma il baronetto ha già fatto sapere che non starà in pantofole sul divano: a ottobre tornerà in studio per registrare il nuovo disco. Una buona notizia per i milioni di fedelissimi, e anche la prova che questi 300 e passa concerti non sono proprio un congedo. Insomma, i fan sono ancora in lacrime sulle ultime note, mentre Reginald Kenneth Dwight conta le banconote al posto delle pecore. A voler essere maligni, infatti, quella dell’addio alle scene sembra più una mossa di marketing remunerativa: a maggio l’incasso complessivo era di 887 milioni di dollari! C’è da scommetterci che col nuovo album arriveranno anche altri palchi, com’è già stato per i Kiss, i Rolling Stones, e persino i Pooh, che si sono lasciati e poi ripresi. Pensavo fosse un addio, e invece è solo un arrivederci.