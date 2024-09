Fase, oggi fuori il video di “Lucida follia”

Da oggi 19 settembre è disponibile il video live di Lucida follia, un nuovo brano inedito di FASE. Il video è stato registrato durante il concerto che l’artista ha tenuto all’Hiroshima Mon Amour di Torino, in cui ha presentato alcuni nuovi brani che faranno parte del suo prossimo album.

“È un brano che nasce con un’idea e si sviluppa stratificandosi”, spiega FASE. “La mente è un labirinto: credi di essere lucido, ma la follia è sempre in agguato. Come tutti, ho commesso errori nella mia vita, rendendomene conto un attimo dopo. In quei momenti fai automaticamente un esame di coscienza, e questa riflessione, a distanza di tempo, l’ho trasformata in musica.”

Nel ritornello di Lucida follia, FASE sembra riferirsi a una persona, ma il vero soggetto è la follia stessa: “Sto per commettere un altro errore e lasciare spazio alla mia parte folle, o mi lascerò guidare dalla razionalità?”. FASE conclude dicendo: “La follia non è sempre negativa, spesso è sinonimo di creatività: è la parte artistica e più sensibile della mia anima. Non voglio che la mia follia sparisca, perché perderei ciò che mi rende ciò che sono, nel bene e nel male.”

FASE ha scelto di pubblicare Lucida follia proprio in questa versione dal vivo perché considera insostituibile la risposta del pubblico di fronte a una canzone nuova, eseguita per la prima volta. Come spesso accade nei suoi testi, anche Lucida follia offre diversi livelli di lettura, lasciando all’ascoltatore la libertà di scegliere il piano su cui soffermarsi e di ritrovarsi nella propria esperienza personale, identificandosi nel testo.