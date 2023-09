Fedez: “Mi hanno salvato la vita”

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Fedez racconta ciò che gli è accaduto e perché si trova in ospedale

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo – le parole di Fedez, ricoverato in ospedale – attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

