Fidatevi: Califano è vivo

Non escludo il ritorno. Cantava così Franco Califano, il Maestro della musica italiana, scomparso dieci anni fa (30 marzo 2013). Simbolo e icona autentica, fino alla crudezza, di una certa Roma, e di tutto quel sentimentalismo che ne deriva. Quella Roma che come lui ritorna per davvero in Trastevere, primo singolo di lancio del nuovo album di inediti, in uscita oggi, 14 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni.

“Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano”. Un lavoro che raccoglie dodici brani inediti del Califfo rimasti incompiuti e ora finalmente eseguiti; la tracklist schiera interpreti come Patty Pravo (presente in realtà con l’unico brano non inedito), Petra Magoni, Alberto Fortis, Amedeo Minghi, Ivan Segreto con Giovanna Famulari e molti altri. Non manca la supervisione artistica affidata a Grazia Di Michele, Morgan, Franco Simone e Federico Zampaglione. Ed è proprio il frontman dei Tiromancino a lanciare il primo estratto, affresco originale del popolare quartiere della capitale.

“Quando mi hanno mandato questo inedito di Califano – racconta Zampaglione – in un attimo mi è tornato in mente lui, i momenti bellissimi passati insieme. Ho riconosciuto subito quello stile inconfondibile di scrittura, quella capacità fotografica di raccontare Roma, la sua meravigliosa mano da grande pittore. Ho voluto che Trastevere non avesse troppo arrangiamento, né una produzione appariscente per poter far uscire la pura essenza di questa canzone struggente ed essenziale, come la voce di certi vicoli di Roma che Califano sapeva raccontare”. A comporre la musica Frank Del Giudice, storico co-autore del Maestro con cui ha scritto Tutto il resto è noia, uno dei suoi più grandi successi.

Basta ascoltare una canzone del genere per capire quanto manchi un artista, e ricongiungersi alla musica italiana, quella scritta come si deve, composta come si deve. Merito anche di Federico, che già in passato aveva dato prova di poter interpretare alla grande il cantore di Roma. Ad unirli la stessa raffinatezza, la stessa capacità di dare vita a una storia. Così Califano vive, e anche la nostalgia assomiglia a qualcosa di confortevole.

Di Maria Francesca Troisi