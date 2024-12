Golden Globe 2025, Italia in nomination con ‘Vermiglio’

Italia in nomination ai Golden Globe 2025 con il film ‘Vermiglio’ di Maura Delpero, candidato ai riconoscimenti giunti all’82ma edizione che saranno assegnati il prossimo 5 gennaio. La pellicola, vincitrice del Leone d’Argento – Gran premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia, sfiderà come Miglior film internazionale i film ‘All We Imagine as Light – Amore a Mumbai’ (co-produzione Usa-Francia-India), ‘Emilia Pérez’ (Francia), ‘The Girl with the Needle’ (co-produzione Polonia-Svezia-Danimarca), ‘Io sono ancora qui’ (Brasile) e ‘Il seme del fico sacro’ (co-produzione Usa-Germania)

di Filippo Messina