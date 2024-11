I 50 anni di Leonardo DiCaprio

Oggi Leonardo DiCaprio compie 50 anni. Nato l’11 novembre 1974 a Los Angeles, DiCaprio è senza dubbio fra gli attori più famosi, talentuosi e iconici della sua generazione. Tanti, tantissimi, i film che hanno reso il divo di Hollywood celebre in tutto il mondo: da “Titanic”, passando per “Revenant – Redivivo”, “Il grande Gatsby”, “The Departed – Il bene e il male”, “Buon compleanno Mr. Grape”, fino a “The Wolf of Wall Street”.

E ancora: “Romeo + Juliet”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Shutter Island”, “Django Unchained”, “Prova a prendermi”. Giusto per citarne alcuni.

I personaggi che ha interpretato DiCaprio nei film sono tantissimi e differenti l’uno dall’altro: ognuno con le proprie peculiarità. Ognuno di loro ha fatto innamorare/sognare – e magari a volte anche arrabbiare – chi li guarda; tutto coloro che, attraverso un film visto al cinema, in televisione o su qualche piattaforma streaming, si sono “affezionati” più a uno o all’altro.

Vincitore di un Oscar e 3 Golden Globe, sono in molti a pensare che DiCaprio avrebbe meritato molti più riconoscimenti vista la sua straordinaria carriera.

Ma Leonardo DiCaprio non è solo un grande attore, è anche un grande ambientalista, come lui stesso si definisce sui social: “attore e ambientalista”.

Non è un caso – a proposito dei social – che quasi tutti i post pubblicati da DiCaprio vedano protagonista l’ambiente. Un ambiente, il nostro, fragile e da proteggere. Non solo a parole ma con i fatti concreti.

di Filippo Messina