Hollywood, termina lo sciopero degli attori: Kevin Bacon festeggia

Hollywood, termina – dopo mesi e tante polemiche – lo sciopero degli attori e comincia… la festa! Il celebre attore Kevin Bacon, per festeggiare la fine dello sciopero, ha pubblicato un video in cui balla sulle note del film “Footloose” (1984) di cui è protagonista.

Il sindacato degli attori – lo ricordiamo – ha raggiunto un accordo con gli studios per quel che riguarda il nuovo contratto di categoria. Il pacchetto ha un valore di oltre 1 miliardo di dollari e include aumenti salariali; inoltre, sono previste protezioni dall’Intelligenza Artificiale: questo quanto riportato nella lettera inviata agli iscritti dal sindacato statunitense Sag–Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists).