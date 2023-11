Dopo 118 giorni Hollywood riparte: termina il più lungo sciopero nella storia del cinema americano con l’accordo tra attori e Studios.

La US Screen Actors Guild (Sag-Aftra), il sindacato degli attori e interpreti negli Usa in cui figurano nomi del calibro di George Clooney, Ben Affleck, Jennifer Aniston e Tyler Perry, ha raggiunto un accordo della durata di tre anni sia con gli Studios che con le principali piattaforme streaming per la firma di un nuovo contratto collettivo che prevede maggiori tutele per l’intero comparto, aumenti salariali e un’accurata regolamentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei film.

Sui salari, l’accordo è stato definito storico: la maggior parte dei minimi aumenterà del 7% con un incremento anche dei pagamenti residui per gli spettacoli trasmessi in streaming. I dettagli sugli accordi raggiunti nell’ambito dell’IA, invece, non sono ancora noti.

Festa e giubilo tra gli attori e il pubblico che finalmente potrà dire addio alla lunga attesa di film e serie tv congelate da uno sciopero epocale e, si spera, risolutivo a lungo termine.

di Raffaela Mercurio