Non era la lotta contro ogni discriminazione uno dei cardini del politicamente corretto? Per il caso Venezi sembra di no

Marzo 2021. Al Festival di Sanremo Beatrice Venezi dichiara che preferisce essere chiamata direttore d’orchestra (piuttosto che direttrice o direttora). Laura Boldrini, ex presidente della Camera, trova il tempo e la voglia di montare una polemica: la presa di posizione della Venezi «è un problema serio» e «dimostra poca autostima». Che dire? Se uno pensa a quanti e quali problemi veri abbia l’Italia, viene il mal di mare a constatare che ci sia qualcuno, a sinistra, che pensa che il fatto di preferire direttore a direttrice costituisca un «problema serio». Quanto alla scarsa autostima, vien da ridere: la Boldrini ha visto il curriculum della Venezi? Si è accorta che è la più giovane direttrice d’orchestra italiana?

Ma andiamo avanti. 10 luglio 2023. Beatrice Venezi incorre nell’ira di 14 associazioni (sedicenti) democratiche e antifasciste francesi. Alla fine del 2023 dovrebbe dirigere l’orchestra filarmonica per i tradizionali balletti di Natale e per il concerto di Capodanno. Ma le associazioni democratiche e antifasciste non ci stanno e lanciano una petizione in cui chiedono al sindaco di Nizza e al direttore generale dell’Opera Nice Côte d’Azur di annullare l’invito. Motivi: le idee politiche di Venezi, la sua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia la primavera dell’anno scorso, il suo ruolo di consigliere del ministro della Cultura Sangiuliano.

Non è finita. Due giorni dopo, il 12 luglio, si svolge a Lucca il Summer Festival dedicato al centenario pucciniano. Venezi dirige l’orchestra e include fra i brani l’“Inno a Roma” di Puccini, scritto nel 1919 ma successivamente usato dal fascismo e dal Movimento sociale italiano. Per protesta diversi membri del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane (fra cui alcuni sindaci e un presidente di Provincia) disertano l’evento, peraltro dimenticandosi che il medesimo inno cantato da Bocelli al Colosseo due anni fa non aveva suscitato la benché minima protesta o contestazione.

Beatrice Venezi giustamente tiene il punto e rivendica l’assoluta autonomia dell’arte rispetto alla politica (lo stesso, peraltro, dovrebbe valere per scienza, letteratura, sport). Respinge fermamente l’idea che un’opera o un autore possano essere cancellati per il solo fatto che sono piaciuti ai soggetti sbagliati. L’esempio di Richard Wagner è perfetto: non dovremmo più ascoltare la musica del grande compositore tedesco soltanto perché quella musica piaceva a Hitler? Poi respinge l’accusa di essere neofascista o che lo sia l’attuale governo. E accusa i suoi accusatori di misoginia, perché attaccano una giovane donna per le idee del padre (che era stato dirigente di Forza Nuova).

Tutto ineccepibile, ma forse manca qualcosa. Venezi è stata troppo soft. La petizione in cui si chiede di toglierle la direzione dei concerti di fine anno a causa delle sue idee politiche andrebbe considerata per quel che è: un incitamento a compiere un atto di discriminazione. Sia nella Costituzione italiana (art. 3) sia nel diritto europeo (art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 14 della Cedu) le idee politiche sono indicate esplicitamente fra le ragioni sulla base delle quali è inammissibile effettuare discriminazioni.

Viste le cose da questa angolatura, diventa del tutto irrilevante stabilire quali siano le idee politiche di Beatrice Venezi. Perché il punto non sono le sue convinzioni ma come mai, nel 2023, una parte della sinistra consideri normale, anzi dovuto, discriminare una giovane donna a causa delle sue idee. Non era la lotta contro ogni discriminazione uno dei cardini del politicamente corretto?

di Luca Ricolfi