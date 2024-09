“Il Mondo di Marmò”, da oggi su YouTube il nuovo format di Warner Music per bambini

Da oggi alle 7.00 ha debuttato su YouTube “Il mondo di Marmò”, il nuovo progetto di Warner Music Italy, che segna l’inizio della produzione di contenuti originali per bambini da parte della casa discografica.

Giulia e Marmò

Il protagonista è Marmò, una giovane marmotta che sogna di diventare un musicista. Con la sua inesauribile energia, Marmò non va mai in letargo e ha trasformato la sua tana in un vivace studio musicale, nonostante lo stupore dei suoi parenti, più tradizionali. Un giorno, la fata Giulia, un po’ sirena dei boschi e un po’ elfa, cade accidentalmente nella tana di Marmò. Oltre a essere curiosa del mondo, Giulia è una talentuosa cantante e decide di aiutare Marmò nel suo percorso musicale. Insieme, danno vita a duetti sorprendenti, anche se Marmò, con i suoi dentoni, spesso “inciampa” nel canto, producendo suoni buffi. Tuttavia, Giulia non ride di lui, ma lo sprona a continuare e non arrendersi.

Il messaggio principale del progetto è chiaro: incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni, rispettare quelli degli altri e non sentirsi mai inadeguati, educandoli tramite la musica.

Si è tenuta ieri nella sede di Warner Music Italy a Milano una festa per lanciare il nuovo format con protagonisti i più piccoli che, tra una merenda e una risata, hanno conosciuto Giulia e Marmò. La festa è stata l’occasione anche per raccontare da dove sia nata l’idea del format: “Avevamo questa idea di dar vita a un format per bambini. Quando Alessia (tra le responsabili del progetto) è venuta da me, le ho chiesto con cosa giocasse continuamente sua figlia. E lei mi ha parlato di una marmotta che sua figlia chiama proprio Marmò” ha raccontato Renato Tanchis, catalogue e strategic marketing director di Warner Music Italy

Ispirato ai migliori programmi per ragazzi e ai puppet show, il format è stato ideato e prodotto da Story Farm, con la regia di Luca Cepparo. Marmò è animato da Mattia Ferretti, performer e coreografo specializzato nell’intrattenimento per famiglie, mentre Giulia Mattarella, cantante e attrice diplomata alla SDM (Scuola del Musical), interpreta la fata Giulia. Il team creativo include Fausto Vitaliano, autore di fumetti e programmi TV per bambini, e Valentina De Poli, giornalista ed ex direttrice di Topolino, esperta di contenuti per kids e teens.

Gli episodi di “Il mondo di Marmò” saranno pubblicati ogni mercoledì alle 07:00 sul canale YouTube, a partire dal 25 settembre.

di Federico Arduini