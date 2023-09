“In Utero” dei Nirvana compie 30 anni

“I Hate Myself And I Want To Die”, in sostanza odio me stesso e vorrei morire. Il titolo di “In Utero” era questo prima che Kurt Cobain cambiasse idea, spinto dal pressing di produttori e colleghi della band. Quel titolo sparì, non il disagio di chi lo mise su carta. Anzi. Nel leggendario e controverso disco dei Nirvana che compie 30 anni (il 27 ottobre uscirà la ristampa con diverso materiale inedito) in realtà tutto era evidente, dalla copertina con un angelo in plexiglass con le ali come la Nike di Samotracia e viscere in bella mostra: era il testamento di Cobain, il lascito a un mondo che gli procurava sofferenza, dolori fisici, generando rabbia e tossicità.