La gaffe di Piergiorgio Giacovazzo, conduttore del Tg2, sulla figlia di Fiorello

Che figura di ….. avrebbe detto Emilio Fede (autore dello “storico” fuorionda nel 2003). E a proposito di fuorionda, ecco che oggi Piergiorgio Giacovazzo, conduttore del Tg2, dopo aver annunciato come ultimo servizio del Tg delle 13:00 un video in cui Fiorello canta con la figlia Angelica “La prima cosa bella” (per la festa del papà) – andato in onda questa mattina nel programma “VivaRai2!”, condotto da Fiorello – al termine del servizio non si è accorto di avere ancora il microfono acceso.

“Che cariniii! Ora questa (la figlia di Fiorello, ndr) avrà 12 trasmissioni”, le sue parole.

di Filippo Messina