La musica è donna ai Grammy Awards 2024

Le donne hanno illuminato la notte dei Grammy Award: Tailor Swift sbanca tutti diventando la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l’album dell’anno, il premio più prestigioso della serata. Con il suo album “Midnights”, la popstar supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria.

Il premio è stato consegnato da un ospite d’onore: Celine Dion che si è presentata a sorpresa sul palco. L’ultima apparizione dopo la diagnosi della malattia risale allo scorso novembre. Dopo la standing ovation, la cantante ha dichiarato: “Felice di essere qui. Chi ha avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards, non deve mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quella delle persone di tutto il mondo”

Billie Eilish conquista il premio per la miglior canzone dell’anno con What i was made for, brano del film Barbie mentreMiley Cyrus con “Flowers“ è la Miglior registrazione dell’anno e la giovane Victoria Monét l’artista esordiente dell’anno.

L’ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha vinto il suo secondo Grammy Award ieri nella categoria “Miglior audiolibro” per le sue memorie del 2022, “The Light We Carry”.

Oltre ai fasti e alle emozioni, anche momenti di vero panico ad inizio serata: il rapper Killer Mike prima conquista tre premi nella sua categoria – per la cronaca, migliore performance, miglior canzone e miglior album – e un attimo dopo viene portato via dalla polizia con le manette ai polsi, fra lo stupore dei presenti e le grida: “Liberatelo!”. Si scoprirà poi che c’è stata solo lite con un addetto alla sicurezza.

di Raffaela Mercurio