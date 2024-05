La “trovata” di Fabio Rovazzi, derubato del cellulare a Milano per promuovere la nuova canzone

“Disavventura” per Fabio Rovazzi che viene derubato del cellulare mentre è in diretta su Instagram. Il furto, a Milano

Una “disavventura” – durata circa 24 ore, il tempo di scoprire che in realtà si trattava di una trovata pubblicitaria – per Fabio Rovazzi che ieri è stato “derubato” del cellulare mentre era in diretta su Instagram. Il finto furto, avvenuto a Milano: Rovazzi è seduto all’esterno di un ristorante in città e all’improvviso, nel momento in cui parla con i suoi follower, un ragazzo (il cui volto viene ripreso proprio durante la video-diretta social) ruba allo youtuber il telefono e scappa.

Il video del “furto” è diventato virale in poche ore nel web. “Ho pensato a un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano (Maranza, ndr) con ‘Il Pagante’, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio”, le parole di Rovazzi.

di Filippo Messina