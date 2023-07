Le idee salveranno il cinema

Luglio 2023. Immaginate di esser un amante del cinema – in piena estate, di solito periodo di magra per il grande schermo – e di avere voglia di vedere l’ennesimo film. Ormai siete rimasti in pochi a farlo: il cinema post covid è in crisi, le sale sono spesso vuote e si cercano nuove idee, soluzioni e offerte per riportare la gente a mangiucchiare pop corn al buio.

Trovare posto non sarà difficile, anche per “Barbie” di cui si fa un gran parlare da giorni. Errore di valutazione: neanche una poltrona libera, in nessun orario, si finisce al giorno dopo, in una poltrona laterale, con la sala stracolma di gente di ogni età. Una cosa così non si vedeva da “Avengers: Endgame”. Ma non eravamo in piena stagione estiva, quella che «al cinema non ci va nessuno, sono tutti in vacanza»?

Dipende dal film, scoperta dell’acqua calda. Per anni si è giustamente parlato di un’importante crisi d’idee a Hollywood, dove le uniche storie originali sembravano esser messe su piccolo schermo dai giganti dello streaming, mentre in sala arrivava l’ennesimo reboot, sequel, remake o live action del solito franchise spremuto all’inverosimile. Guarda un po’, una storia nuova riempie le sale.

Si dirà che il brand Barbie è un colosso, ed è vero. Ma oltre 2,1 milioni di euro d’incasso al primo giorno non si spiegano solo con questo. E lo dimostra anche il grande successo di “Super Mario”, al debutto in sala. Saranno le idee, le nuove storie, a salvare il cinema. Quello dell’uomo, non delle IA.

di Federico Arduini