Led Zeppelin, al cinema a febbraio “Becoming Led Zeppelin”

A dodici anni dall’uscita di Celebration Day, i fan italiani dei Led Zeppelin possono finalmente prepararsi a un nuovo evento imperdibile: l’arrivo nelle sale di Becoming Led Zeppelin. Il documentario sarà proiettato in esclusiva dal 27 febbraio al 5 marzo.

Si tratta del primo film ufficiale autorizzato dalla band, diretto da Bernard MacMahon, già noto per il pluripremiato American Epic. La pellicola, co-sceneggiata insieme ad Allison McGourty, si concentra sui primi passi del gruppo, ripercorrendo i percorsi individuali di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones prima che le loro strade si incrociassero nell’estate del 1968, dando vita ai leggendari Led Zeppelin.

Il documentario promette un’esperienza visiva e sonora senza precedenti: immagini inedite, interviste esclusive e materiali d’archivio restaurati con una cura straordinaria. MacMahon e il suo team hanno infatti recuperato pellicole originali, restaurando manualmente oltre 70.000 fotogrammi per riportare alla luce la magia di quegli anni.

Grazie all’accesso agli archivi personali della band, Becoming Led Zeppelin permette di esplorare non solo le origini delle loro canzoni, ma anche i luoghi e gli eventi che le hanno ispirate. È un ritratto intimo e unico di una band che ha sempre mantenuto un’aura di mistero, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire un lato meno noto della band.

Mentre aspettiamo il 27 febbraio, non c’è modo migliore per prepararsi se non rispolverare i capolavori della band. La loro musica, potente e senza tempo, è il perfetto accompagnamento per alimentare l’attesa di questo straordinario viaggio cinematografico.