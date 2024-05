“Let It Be” dei Beatles da oggi su Disney+

Let It Be, il film originale del 1970 sui Beatles del regista Michael Lindsay-Hogg, debutterà oggi in esclusiva su Disney+

È disponibile su Disney+ da oggi “Let It Be”, il film originale del 1970 sui Beatles del regista Michael Lindsay-Hogg. Uscito nel maggio del 1970, durante un momento di tumulto segnato dallo scioglimento dei Beatles, sta oggi finalmente ricevendo il riconoscimento che merita. Una nuova luce viene dunque fatta su questo lavoro anche grazie a un recente restauro e al contesto fornito dalle rivelazioni di “The Beatles: Get Back” di Peter Jackson, la docuserie vincitrice di diversi Emmy Award, che è stata rilasciata su Disney+ nel 2021. Il film contiene filmati non inclusi nella serie targata Jackson, portando gli spettatori negli studi e poi sul tetto della Apple Corps a Londra nel gennaio 1969.

Michael Lindsay-Hogg ha raccontato: “Let It Be era pronto per l’ottobre/novembre 1969, ma uscì solo nell’aprile 1970. Un mese prima dell’uscita, i Beatles si sciolsero ufficialmente. Così la gente andò a vedere Let It Be con la tristezza nel cuore, pensando: “Non vedrò mai più i Beatles insieme. Non avrò mai più quella gioia“, e questo rese molto più cupa la percezione del film. Ma, in realtà, quante volte capita di vedere artisti di questa levatura lavorare insieme per trasformare in canzoni ciò che sentono nella loro testa? E poi si arriva al momento sul tetto, e si vede il loro entusiasmo, il senso di amicizia e la pura gioia di suonare di nuovo insieme come gruppo e di sapere, come facciamo ora, che era l’ultima volta, e lo vediamo con la piena comprensione di chi erano e sono ancora e con un po’ di commozione. Sono rimasto sbalordito da quello che Peter è riuscito a fare con Get Back, utilizzando tutte le riprese che avevo fatto 50 anni prima“.

“Sono assolutamente entusiasta che il film di Michael sia stato restaurato e venga finalmente riproposto dopo essere stato non disponibile per decenni“, ha affermato Peter Jackson. “Sono stato così fortunato ad aver avuto accesso agli outtakes di Michael per Get Back e ho sempre pensato che Let It Be fosse necessario per completarne la storia”