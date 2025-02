Meno male che c’è Achille Lauro

Verrebbe da dire meno male che Achille c’è. Nella vicenda del gossip che tiene banco ormai da giorni, naturalmente parliamo di quella legata a Chiara Ferragni e Fedez e i presunti tradimenti di lui e pure quelli di lei, almeno uno ha capito qual era la cosa migliore da fare.

Proprio Achille Lauro che si prepara per il Festival di Sanremo e che ha chiarito di non avere alcuna intenzione di entrare in questa bagarre mediatica. Perché come ha giustamente detto non gli serve e anzi per uno sempre molto riservato sulla sua vita privata entrare in questo circo non può altro che essere dannoso.

D’altronde sappiamo che invece Chiara Ferragni e Fedez non stanno vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista mediatico e quindi il gossip fa brodo. Meno male, lo ripetiamo, che c’è Achille Lauro che ha ricordato che un artista deve far parlare per la sua musica e non per i suoi affari personali.

di Annalisa Grandi