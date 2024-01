Miyazaki in trionfo ai Golden Globe

“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki vince il Golden Globe per il miglior film d’animazione

C’era una volta un airone dalle uova d’oro, o forse era una gallina. “Il ragazzo e l’airone” dello Studio Ghibli sta infatti continuando a stupire pubblico e critica, riuscendo là dove nessun film d’animazione giapponese era mai riuscito. Nella notte di domenica, durante le premiazioni dei Golden Globe, il lungometraggio che ha segnato il ritorno di Hayao Miyazaki ha infatti vinto il premio per il miglior film d’animazione, per la prima volta nella storia della manifestazione assegnato a un anime. Miyazaki e lo Studio Ghibli riescono così là dove avevano fallito nel 2013, con “Si alza il vento”, candidato sì ma senza vittoria.

Un riconoscimento che arriva in un periodo molto difficile per il Giappone, colpito da un terribile terremoto a inizio anno. Non ha mancato di sottolinearlo lo stesso Toshio Suzuki, produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli, nel suo messaggio di ringraziamento pubblicato sui social dopo la vittoria: «Quando sento di persone ancora in attesa di essere salvate nelle aree disastrate, provo soltanto disperazione. In una tale situazione, spero che la bella notizia di vincere un premio possa portare un sorriso sui volti di tutti, anche se per poco». Inoltre, a ricalcare la vittoria nei Globe, un altro record tutto italiano è stato registrato nel weekend da “Il ragazzo e l’airone”. Il film si è infatti rivelato il maggiore incasso nel Paese nei primi sette giorni del nuovo anno, con quasi 4 milioni di euro e più di 500mila spettatori paganti.

di Federico Arduini

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!