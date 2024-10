“Moon Music”, speranzoso nuovo album dei Coldplay

Ancora alle prese con il loro tour mondiale – l’ottavo in carriera e il più redditizio della storia dei concerti rock – che li porterà in giro per il globo fino al 2025 inoltrato, i Coldplay hanno pubblicato venerdì “Moon Music”, Il loro decimo album in studio e il seguito spirituale di “Music of the spheres”. Un viaggio lungo dieci tracce che porterà gli ascoltatori nello spazio profondo per indagare sé stessi, lo stato delle cose e le possibili chiavi per cambiare ciò che nel mondo non funziona. «Questo album parla di alcune delle nostre sfide personali, ma anche di quelle degli altri. Non c’è mai stato un momento più facile per arrendersi e quindi questo è un disco che parla di non farlo» ha raccontato Martin.

“Moon Music” trasuda speranza e parla d’amore senza sovrastrutture, mentre il mondo intorno continua a sprofondare nell’oscurità di conflitti e diseguaglianze. Musicalmente è un mix dei diversi universi toccati in carriera dai Coldplay, certamente più riuscito del predecessore, per un pop che scalda e si contamina (a tratti, forse, perfino troppo) di generi, collaborazioni e stili diversi, tra orchestra, elettronica e hip hop, sull’immancabile ossatura di chitarra e piano. Non sappiamo se, come disse Martin, qui troverete la vostra canzone preferita della band, ma è certo che è quando svia dallo spartito del pop più puro, nel respiro dell’orchestra o in episodi come “One World” con Brian Eno, che questo disco brilla di più. Come la Luna irradiata dal sole

di Federico Arduini