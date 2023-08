Morgan, insulti e offese omofobe contro il pubblico

Durante la sua ultima lezione -concerto al Festival della Bellezza di Selinunte, dedicato a Battiato, Morgan è sbottato contro il pubblico con offese ed insulti, anche omofobi. A rovinare la serata, un battibecco tra l’artista e uno spettatore. Il motivo dello scontro sembrerebbe l’insistenza dell’uomo nel chiedere a Morgan di cantare un brano di Battiato. Un gesto che, a detta dell’artista, l'”avrebbe colpito nell’anima”.

“Avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente – ha dichiarato il cantante sui social – e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso”.

Dopo lo sbotto, Morgan ha chiesto scusa: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse[…] Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, e quindi la mira reazione di ieri sera è stata ingiustificabile”.