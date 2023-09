One Piece, la nuova stagione si farà

L’adattamento live action firmato Netflix di One Piece tornerà ufficilamente per una nuova stagione

In meno di due settimane dal suo debutto la serie live action “One Piece” targata Netflix ha registrato numeri da capogiro in tutto il mondo con 37.8 milioni di views, raggiungendo la Top 10 in 93 paesi e registrando un rating di Certified Fresh con un Audience Score del 96% su Rotten Tomatoes, uno dei puntaggi più alti tra quelli ottenuti da Netflix. Un successo che non si è però limitato alla sola piattaforma dalla N rossa ma che si è riversato anche sui social media con più di 4 miliardi di ricerche per l’hastag di riferimento della serie sul solo Tik Tok.

Con tali risultati l’annuncio di una seconda stagione era solo questione di tempo e ogni dubbio è stato spazzato via ieri notte da un videomessaggio del creatore e illustratore di One Piece, Eiichiro Oda:

“Alla Flotta di Cappello di Paglia: cosa ne pensate della prima stagione del live action di One Piece? Ci ho lavorato a lungo con Netflix e Tomorrow Studios. Sembra che sia stata apprezzata da persone di tutto il mondo, quindi l’impegno del team di produzione ha dato i suoi frutti. A tutti coloro che sono fan di One Piece da anni, e a chi lo sta scoprendo per la prima volta, grazie mille. A due settimane dal lancio, ho ricevuto una bella notizia… Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e della ciurma di Cappello di Paglia continueranno! Ci vorrà ancora un po’ per preparare i copioni, quindi portate pazienza.In futuro, credo proprio che alla ciurma di Cappello di Paglia servirà un medico in gamba… Staremo a vedere!”

L’adattamento live action tornerà quindi ufficialmente con nuove avventure dal vasto universo di One Piece ma per quanto riguarda il numero degli episodi e i dettagli della storia servirà aspettare ancora un pò di tempo.

di Federico Arduini