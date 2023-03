Oscar 2023, le statuette più attese

Oscar 2023: ‘Everything Everywhere All at Once’ è il miglior film, Michelle Yeoh miglior attrice e Brendan Fraser miglior attore

‘Everything Everywhere All at Once’ è il miglior film della Notte degli Oscar 2023. Diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) il film, candidato a 11 statuette, ha dominato la cerimonia aggiudicandosi ben 7 Oscar: oltre alla statuetta per il miglior film, quella per la migliore regia, quello alla miglior attrice vinto da Michelle Yeoh, quelli ai due attori non protagonisti (Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan), la sceneggiatura originale (firmata dagli stessi Daniels), il miglior montaggio (Paul Rogers). Nessuna statuetta per il nostro Paese.

