Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni

Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 80 anni.

Showgirl, icona, simbolo: la Raffaella nazionale giunta alla ribalta dalla sua Bologna che è diventata globale con una musica travolgente e inconfondibile, le sue battaglie silenziose a favore dei diritti, i suoi balletti, programmi tv e concerti. Soprattutto, una cifra stilistica inconfondibile: la sua indimenticabile risata.

Gli omaggi per il suo compleanno arrivano da tutto il mondo. Da New York, dove è apparsa una gigantografia del suo volto nella celebre Times Square per celebrare il fatto di essere diventata la prima artista ‘Ambassador per Spotify Equal’ per il suo impegni contro le discriminazioni di genere. A Madrid, capitale spagnola tanto vicina e cara alla Carrà, dove è stato presentato in anteprima mondiale il musical a lei dedicato “Bailo, Bailo” con la consulenza artistica di Sergio Japino.

In Italia il cinema le rende omaggio con “Raffa”, film diretto da Daniele Lucchetti in uscita dal 6 luglio e, in autunno a Bergamo, l’opera lirica Raffa in the sky .

di Raffaela Mercurio