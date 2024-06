Re Nudo torna con un festival alla Fabbrica del Vapore: “Non un’operazione nostalgia”

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, la Fabbrica del Vapore ospiterà il nuovo Festival di Re Nudo A 50 anni dalla sua prima edizione a Milano, il festival torna nel capoluogo lombardo con “Le Notti dell’Underground”, tre giorni di eventi imperdibili che dureranno fino alle 5 del mattino.

Gli spazi della Fabbrica del Vapore saranno animati da artisti indipendenti under 30, protagonisti di una festa aperta alla cultura. Il programma includerà musica, video, street art, fotografia, letteratura, poesia, teatro e danza.

Il tema del festival, “Il mondo che vuoi tu”, sarà il filo conduttore degli eventi. Luca Pollini, direttore del periodico culturale del “nuovo” Re Nudo (disponibile trimestralmente in libreria, negli store online e su renudo.org), è il patron del festival.

“Questo è un festival che abbiamo molto atteso, a cui abbiamo molto lavorato” ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. “Torna cinquant’anni dopo la prima edizione, ovviamente sotto altre forme. Non sarà una rimessa in scena perché i tempi cambiano. Ci è venuto naturale quando ci è stato proposto pensare alla Fabbrica Del Vapore, un luogo dalla profonda natura policulturale e poliartistica che coinvolge un gran numero di associazioni, parte delle quali che parteciperanno anche all’iniziativa del festival. È germogliato in un contesto ideale” ha continuato l’assessore.

“La rivista di “Re Nudo” mi ha conquistata numero dopo numero. Arrivava a casa mia e veniva sequestrata dai giovani. Questo Festival sta ricominciando, ripartendo da una stagione nuova. Non perché è cambiata la rivista e il direttore, ma perché son nuove le persone. E si terrà in un luogo che ha come fine essere punto d’incontro, metter in connessione attività, proposte e sperimentazione” ha sottolineato Maria Fratelli, dirigente dell’Unità progetti speciali e Fabbrica del Vapore.

Luca Pollini, direttore di Re Nudo

Indubbiamente tra i più felici alla conferenza stampa, il direttore della rivista e patron del festival, Luca Pollini, ha raccontato com’è nata l’idea: “Nel 2022 ho rilevato la testata e il mio progetto era già quello di fare un festival in concomitanza del 50esimo anniversario del parco Lambro del primo,. Non è stato facile. Nel ’74-’75-’76 quando “Re Nudo” andò in comune chiedendo i permessi per fare il festival glieli negarono. Oggi il Comune di Milano è patrocinante del festival. Non sono passati invano gli anni per fortuna… ecco perché ci tengo a sottolineare che non è un’operazione nostalgia. Non lo è il nuovo corso di Re Nudo e non lo è il festival: non sarà un raduno di reduci”.

Ad aprire le danze del fittissimo Festival, che conterà 44 eventi per 80 artisti partecipanti, sarà la tavola rotonda di venerdì 21 giugno alle Ore 18,30 (Cisterna/Fabbrica del Vapore – Spazio Balconata): Dove è oggi l’underground?. Con Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Maria Fratelli, direttore Fabbrica del Vapore; Francesco Morace, sociologo; Veruska Mandelli, assessore alla Cultura Municipio 8; Silvia Fontana, collettivo Tempio del Futuro Perduto; Luca Pollini, direttore di Re Nudo. Modera Luca Levati, direttore di Radio Lombardia.

Tutti gli eventi saranno ad accesso gratuito. Per il programma completo: Programma