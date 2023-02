McCartney e Rolling Stones, miti assieme

La notizia è esplosa mercoledì: nello stesso disco ciò che resta dei Rolling Stones e dei Beatles. E no, non era uno scherzo. La voce – iniziata a circolare prima come un’arietta, poi come un ciclone – è stata confermata con tanto di nota ufficiale mandata ieri mattina alle agenzie. Non manca un importante distinguo: a collaborare con Mick Jagger e soci sarà “soltanto” sir Paul McCartney. Niente Ringo Starr, dunque, che sembrava anch’egli esser stato coinvolto in quel che per molti è un sogno divenuto realtà.

Negli ultimi anni siamo stati abituati a grandi episodi crossover in ambito cinematografico, con Marvell e Dc che fanno a gara a chi mette più eroi contemporaneamente sullo schermo. Ma l’ambito musicale è tutto un altro campionato. I musicisti, si sa, non sempre riescono a lavorare in armonia tra loro e la storia è piena tanto di collaborazioni finite male quanto di presunte rivalità. E proprio una delle più famose tra queste ultime – Beatles vs Stones, baronetti vs scapestrati – sembra ora aver trovato una rappacificazione (oltre tempo massimo?). Anche se non è certo la prima volta che le due band in qualche modo collaborano. Un paio di esempi su tutti: il primo grande successo degli Stones “I Wanna Be Your Man”, secondo la leggenda nato da un incontro in taxi dei 4 leader delle due band, porta proprio la firma di Lennon e McCartney, gli stessi che cantano nei cori del singolo “We Love You” della band di Richards. Niente di nuovo.